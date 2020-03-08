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أصيب بالتهاب رئوي مزمن.. تفاصيل تسجيل أول حالة وفاة في أمريكا اللاتينية.. شاهد

الأحد 08/مارس/2020 - 04:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورونيوز تفاصيل أول وفاة في أمريكا اللاتينية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت أن رجل في الرابعة والستين من عمره توفي في بوينس آيرس بعد إصابته بكورونا، ليكون بذلك أول شخص يتوفى جراء الفيروس المستجد في أمريكا اللاتينية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن الرجل المتحدر من بوينس آيرس لديه تاريخ مع أمراض "السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الشعب الهوائية المزمن والفشل الكلوي".

وأشارت "يورو نيوز" إلى أن هذا الرجل عاد في 25 فبراير من رحلة إلى أوروبا وبدأ يعاني من اولى الأعراض في 28 من الشهر نفسه، ولم تحدد الوزارة الدولة التي زارها.

والرجل الذي لم يتم كشف هويته نُقل إلى المستشفى بعدما استشار في 4 مارس طبيبًا بسبب اصابته بالحمى والسعال والتهاب الحلق وفقًا للتفسيرات التي كان هو أعطاها بنفسه.
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