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محافظات

أمين مستقبل وطن في المنيا: هدفنا خدمة المواطن وتدعيم قيم التسامح ونبذ التعصب

الأحد 08/مارس/2020 - 06:14 م
اليوم الرياضي الترفيهي
اليوم الرياضي الترفيهي
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ايمن رياض
نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد  الشريف رئيس الحزب ، وتحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بمحافظة المنيا، يومًا رياضيا ترفيهيًا ثقافيا اجتماعيا.

أقيمت فعاليات اليوم الرياضي الترفيهي بمجمع الانبا بولا بقرية نزلة عبيد  برعابة عاطف عمر أمين الحزب بمركز المنيا واشراف احمد ابو غرارة امين التنظم وبحضور ارمنيوس المنياوي وابو العلا خلف الأمناء المساعدين ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمركز ، وأعضاء هيئة مكتب أمانة شباب المركز ، وأعضاء الحزب وأمناء الشباب المرشحين لتولى الأمانة بقرى المجلس القروي، ومئات المواطنين .

واشتملت فعاليات اليوم على إجراء مسابقات رياضية وثقافية وفكرية وأنشطة ترفيهية وعرض للكشافة وعرض للاعلام الى جانب تنظيم مسابقات رياضية بين فرق الوحدات الحزبية بتلك القرى 

قال عاطف عمر امين الحزب ان هدف الحزب الاسمي  خدمة المواطن اولا وتدعيم قيم التسامح والاخلاق والاحترام بين الشباب ونبذ العنف والتطرف مشيرا الي ان الحزب اعد خطة لاستخراج كارنيهات العضوية للاعضاء الفاعلين 

وقال الدكتور احمد سيد امين شباب المحافظة ان خطة عمل امانة الشباب تعتمد علي 3 محاور هي الجانب الخدمي والترفيهي والتثقفي واعداد قاعدة بيانات للشباب داخل المركز كما سيتم عقد دورات تدريبه وتثقيفيه والمهارات الانسانيه مشددا علي ضرور مشاركة الشباب في جميع انشطة الحزب 

وفي نهاية اليوم تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الرياضية والثقافية الى جانب تكريم بعض رموز العمل الاجتماعي والتطوعي المشاركين في تلك الفعاليات.
أمين مستقبل وطن في المنيا: هدفنا خدمة المواطن وتدعيم قيم التسامح ونبذ التعصب
أمين مستقبل وطن في المنيا: هدفنا خدمة المواطن وتدعيم قيم التسامح ونبذ التعصب
أمين مستقبل وطن في المنيا: هدفنا خدمة المواطن وتدعيم قيم التسامح ونبذ التعصب
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