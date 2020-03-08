ضبط عاطلين هاربين من 127 حكما قضائيا بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطلين هاربين من 127 حكما قضائيا بدائرة مركز شبين القناطر وبنها تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بقيام ضباط المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية واجبة النفاذ.





وأسفرت الحملة عن ضبط كل من " ع.س .ع " ومقيم دائرة مركز شبين القناطر والمطلوب التنفيذ عليه فى ( 102 ) حكم و " ا.م " 41 سنة، عاطل ومقيم كفر مناقر دائرة قسم بنها ، مطلوب التنفيذ عليه فى 25 حكما ( غرامات ) تم التحفظ على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.