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مرأة

في اليوم العالمي للمرأة.. فتاتان يتركن الهندسة والكيمياء لتحقيق حلمهن في العمل الحر

الأحد 08/مارس/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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آلاء حسن
العمل الحر من أحلام الكثير من الفتيات فالبنات دائما تحلم بالفارس الاحلام ومنزل الامنيات وكذالك العمل الحر بدون قيود أو شروط تحكمه، فطبيعة المرأة وسيكولوجية تعاملها مع الحياة تكمن في تحقيق أحلامها الوردية.


هكذا فعلت إيمان سمير أخصائية تحاليل طبية، ومعيدة كيمياء، وجهاد عبدالمنعم مهندسة معمارية، بتركهن الاعمال الروتينية والتوجه إلى حلم الاعمال الحرة لذلك جمع هذا الحلم الصديقتان والتحرر من العمل المقيد والاوقات الرسمية بمشروع جربات الهاتف.


فبرغم من تخرجهن في كليات علمية مثل الهندسة والعلوم إلا أن شغفهم في تحقيق هدف المشروع الحر ظل يتردد في أذهان الفتاتان حتى أنهم ظلوا يعملون لتمويل مشروعهم الصغير.


وقالت إيمان إنها تحلم بالمشروع الخاص بها منذ فترة طويلة وقبل تخرجها من الجامعة لتشاركها صديقتها جهاد بهذا الحلم الذي يظل يتطاردهم وسعوا لتحقيق الحلم على حسب إمكانيات كل طرف منهم.


وتابعت أنها استطاعت عمل دراسة جدوى للمشروع والتفكير في كيفية تنفيذه واستثمار موهبتهم في طباعة الصور على جرابات الموبايل، مضيفة أنهم استطاعوا التسويق بشكل جيد وفعال.


وأردفت أن صديقتها جهاد تعمل بالتصميم مما ساعدهم كثيرا في المشروع وأضاف لهم خبرة وعمل حر كما يحلمن به، كما استطاعوا التسويق له بشكل جيد على مواقع التواصل الإجتماعي وأنهم يواكبن العصر بالتصميمات الحديثة.


فلم يقتصر عمل المرأة على مجال واحد أو الجلوس بالمنزل دون الحاجة إلى العمل فهي العقل المدبر لمشروعات تنجح حتى وإن كانت صغيرة، فلم يقف أي عائق أمام هاتان الفتاتان للوصول لحلمهم. 
في اليوم العالمي للمرأة.. فتاتان يتركن الهندسة والكيمياء لتحقيق حلمهن في العمل الحر
في اليوم العالمي للمرأة.. فتاتان يتركن الهندسة والكيمياء لتحقيق حلمهن في العمل الحر
في اليوم العالمي للمرأة.. فتاتان يتركن الهندسة والكيمياء لتحقيق حلمهن في العمل الحر
في اليوم العالمي للمرأة.. فتاتان يتركن الهندسة والكيمياء لتحقيق حلمهن في العمل الحر
في اليوم العالمي للمرأة.. فتاتان يتركن الهندسة والكيمياء لتحقيق حلمهن في العمل الحر
في اليوم العالمي للمرأة.. فتاتان يتركن الهندسة والكيمياء لتحقيق حلمهن في العمل الحر
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