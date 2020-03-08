موجز السوشيال.. ابنة حسن الأسمر تغني آه يا دنيا.. ولطيفة تطمئن جمهورها بعد الكورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية. مش سالكين.. ميدو يوجه رسالة ساخرة إلى سيدات مصر فى يوم المرأة العالمىبعد أزمته مع شقيق ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يخطف الأنظار على السوشيال ميديا بسبب وردة.. شاهداللي خلف مماتش.. ابنة حسن الأسمر تغني آه يا دنيا في أول ظهورمنشوفشي فيك أي مكروه تاني.. رسالة مجدى عبد الغنى لـ عماد متعبإسعاد يونس للمرأة في يومها العالمي: خليكي هانم زي بكيزة وجدعة زي زغلولشاهد.. رسالة غير متوقعة من رضوى الشربيني للسيدات في اليوم العالمي للمرأةأسما شريف منير تفاجئ متابعيها بـ نيو لوك جديد .. والجمهور: جميلة جداوسط السيدات.. راغب علامة يوجه رسالة للمرأة في عيدها السنوىشاهد.. رسالة نانسي عجرم لـ الفائز بأحلى صوت في ذا فويس كيدزكيف احتفلت ليلى علوي باليوم العالمي للمرأة في بهية.. شاهدفي اليوم العالمي للمرأة.. ملك الأردن: كل عام ونساء الوطن بخيركل عيد وأنت بتصنعي التاريخ.. إليسا توجه رسالة للمرأة في يومها العالميفي اليوم العالمي للمرأة .. هاشتاج عن رسائل الرجل للسيداتفي اليوم العالمي للمرأة.. رنا سماحة تنشر مقطعًا من بطلة حربفي اليوم العالمي للمرأة .. الفلسطينية شكران مرتجى تتغزل في نون النسوةفي اليوم العالمي للمرأة.. حاكم دبي يوجه رسالة لسيدات الإماراتفي اليوم العالمي للمرأة.. كارول سماحة تدعم المطلقات بهذه الكلماتفي اليوم العالمي للمرأة.. مكسيم خليل يوجه رسالة للسيداتبعد شائعات إصابتها بـ كورونا.. لطيفة تطمئن جمهورهاشاهد.. عمر كمال يغني عود البطل لـ إيمي سالمفي اليوم العالمي للمرأة.. ساندي توجه رسالة للسيدة المصريةجدعة وبـ 100 راجل.. رنا سماحة توجه رسالة إلى زينة