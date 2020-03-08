أخبار الفن.. ارتباط منة عرفة وعلي غزلان.. هجوم شرس على ذا فويس كيدز

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





حرب النجوم مع المستفز أفيخاي أدرعي.. عمر كمال يقصف جبهته ومحمد هنيدي يسخر منه وإليسا تصفه بالـ وقح

أثار تعليق المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على أغنية "بنت الجيران" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ودعوة متابعيه لإبداء رأيهم في المطربين عمر كمال وحسن شاكوش حالة من الجدل الواسع، ودفع هذا الأمر عمر كمال إلى شن هجوم شرس عليه.

اللهم استر عوراتنا.. جلسة تصوير لـ ناهد السباعى مع والدتها بنفس الفستان.. شاهد

نشرت الفنانة ناهد السباعى جلسة تصوير حديثه مع والدتها ناهد فريد شوقى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ارتباط رسمى .. على غزلان يثير الجدل حول علاقته بـ منة عرفة .. فيديو

كشف اليوتيوبر على غزلان عن طبيعة العلاقة التى تربطه بالفنانة منة عرفة ، مؤكدا أن حتى هذه اللحظة هم أصدقاء، وهو الأمر الذى اعتبره البعض مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة أنه كان صرح من قبل عن وجود ارتباط رسمى خلال فترة قصيرة.

في عيد ميلاد سيدة المسرح العربي.. عدد زيجات سميحة أيوب وسر فقدان ابنها

تحتفل اليوم، الأحد، الفنانة سميحة أيوب بعيد ميلادها الـ 88، وهي الملقبة بسيدة المسرح العربي، كونها قدمت عديدًا من الأعمال المسرحية التى تظل محفورة في ذاكرة الفن بشكل عام.

فى ذكرى رحيل عبد الفتاح القصرى.. فقد بصره وذاكرته وحبسته زوجته وسرقت ثروته وتزوجت ابنه بالتبنى

تحل اليوم، الأحد، ذكرى رحيل الفنان الكوميديان عبد الفتاح القصرى، والذى قدم العديد من الأدوار التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

بعد فوز السورى محمد إسلام رميح .. هجوم شرس على ذا فويس كيدز .. فيديو وصور

أسدل الستار أمس على الموسم الثالث من برنامج ذا فويس كيدز، وتم إعلان فوز المتسابق السورى محمد إسلام رميح، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الوسط الفنى.