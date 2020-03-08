في اجتماعه الأخير.. اتحاد الناشرين المصريين يناقش استعدادات معرض الإسكندرية للكتاب

عقد مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين اجتماعه الشهري، بمقر الاتحاد، برئاسة سعيد عبده وحضور كل من محمد حامد الأمين العام، ومحمد كامل أمين الصندوق، ومحمود خلف رئيس لجنة المعارض العربية والدولية، ومحمد السقا رئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة، ووليد مصطفي رئيس لجنة التسويق وتنمية الموارد، وأسامة شتات رئيس لجنة الملكية الفكرية، وممدوح علي رئيس لجنة النشاط الاجتماعي، وعلي عبد المنعم رئيس لجنة التطوير المهني والنشر الإلكتروني، وإسلام بيومي مدير المعارض بالهيئة العامة للكتاب، وعزة محمد السيد وكيل وزارة المالية، وصبحي خميس مدير عام الاتحاد.





وجرى خلال الاجتماع مناقشة واعتماد خطط اللجان النوعية للاتحاد، وتشكيل كل لجنة لبدء تنفيذ أنشطة اللجان النوعية والتي تتضمن العديد من المشروعات المهمة للارتقاء بالناشر المصري وصناعة النشر في مصر.





واتفق مجلس إدارة اتحاد الناشرين على عقد ندوة موسعة للتوعية بحقوق الملكية الفكرية بحضور مسئولي جهاز مباحث المصنفات الفنية.





وناقش الاجتماع كافة الأمور المتعلقة بإلغاء وتأجيل أغلب المعارض الخارجية، وتأثيرها على الناشر المصري، والعمل على ضرورة إيجاد بدائل في المرحلة المقبلة من خلال إقامة سلسلة معارض داخلية يكون لها مردود إيجابي لدى الناشر المصري.





كما تم مناقشة معرض الإسكندرية الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب، وضرورة إيجاد فرص للمتقدمين للمشاركة بالمعرض.





وقرر مجلس إدارة اتحاد الناشرين إنشاء منصة إلكترونية للاتحاد، تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بصناعة النشر لتكون مرجع شامل لكل القائمين على صناعة النشر بمصر.

كما تقرر تشكيل لجنة داخلية لمراجعة كُتيب "قواعد ممارسة مهنة النشر" وتحديثه، ووضع ميثاق شرف يلتزم به جميع الناشرين.



