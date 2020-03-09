ابني لا يصلي إلا بالإكراه فما الحكم.. فيديو

ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول "ابني يبلغ السابعة عشر من عمره ولا يصلى إلا إذا أجبرته بالعنف، وإن استجاب لي وذهب للصلاة فإنه يصلي مسرعا جدا، ما الحكم في ذلك ؟ ".





وقال "ممدوح" في إجابته على السؤال، إن من فضل الله تبارك وتعالى على المسلمين، أمر كل أب وأم تعويد أبنائهم على الصلاة منذ الصغر حتى ينشأ الطفل في طاعة الله عز وجل.





وأَضاف أمين الفتوى، أنه في حالة الابن الذي بلغ من العمر 17 عاما ولا يصلى يجب على الأب التعامل معه بحكمة وليونة، فالضرب في هذه الحالة له نتائج سلبية، إضافة إلى استمرار الأب تذكير ابنه بالله سبحانه وتعالى من حين لآخر، ولابد أن لا يكون رد فعل الأب في هذه الحالة منفردا .









وتابع :" إن صلى أبنك سريعًا أو ببطى المهم أنه يصلى، ثم بعد ذلك أنصحه أن يتأن فى صلاته وحاول ألا تنصحه بعنف بل عليك أن تنصحه بلين فعليك أن تحببه فى الصلاة ولا تنفره منها.





حكم صلاة الأطفال في صفوف الرجال

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن ترتيب صفوف المُصلين في صلاة الجماعة، والذي حدده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو ترتيب مُستحب، بما يعني أن مُخالفته لا تُفسد الصلاة.





وأوضح «عاشور»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الأطفال في صفوف الرجال؟»، أنه عندما حدد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الترتيب في الصلاة، جعل الرجال خلف الإمام ثم الأولاد وأخيرًا النساء لوضعهن في حيطة بإبعادهن عن الرجال، منوهًا بأنه ترتيب رباني وذوقي ومؤدب.





وأضاف أن هذا التنظيم الإجرائي هو ترتيب مُستحب وليس واجبًا لصحة الصلاة، فإذا تقدم الأولاد ليُصلوا في صفوف الرجال، فالصلاة صحيحة، مشيرًا إلى أنه لو تعامل الناس في حياتهم كما صلاتهم الصحيحة، لانضبطت حياتهم.





كيفية تعليم الصلاة للأطفال