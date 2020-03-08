بسبب كورونا.. رجل دين يبارك لبنان من الجو ..شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، تفاصيل قيام رجل دين بمباركة لبنان من الجو.





حلق رجل الدين المسيحي اللبناني مجدي علاوي في سماء بيروت على متن طائرة صغيرة لمباركة لبنان وحمايتها من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، يوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 28 إصابة، مشيرا إلى أن هناك 3 حالات حرجة بين المصابين.





يذكر أن متظاهرين في لبنان قاموا بقطع طريق بيروت الجنوب بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على تردي الظروف المعيشية.





وتزامنت الاحتجاجات مع إعلان الحكومة اللبنانية، اليوم، رفضها سداد الديون السيادية للبلاد وسعيها إلى إعادة هيكلة الديون.



