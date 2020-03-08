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رياضة

فيفا يفرض غرامة مالية ضخمة على الأهلي السعودي بسبب لوكاس ليما.. تفاصيل

الأحد 08/مارس/2020 - 04:41 م
لوكاس ليما
لوكاس ليما
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ريهام بكير
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" 900 ألف يورو غرامة مالية على النادي الأهلي السعودي؛ نظرا لتأخر الفريق في سداد الدفعات المستحقة لـ نادي نانت الفرنسي.

وأكدت صحيفة "عكاظ" أن الأهلي السعودي تأخر في سداد مستحقات نانت الفرنسي نظير صفقة رحيل لوكاس ليما نجم نانت للفريق السعودي.

وتعاقد الأهلي السعودي مع ليما في أغسطس الماضي لمدة 3 مواسم مقابل 6.5 ملايين يورو.

وتقدم نادي نانت الفرنسي بـ شكوى ضد الأهلي السعودي يناير الماضي قبل تسوية الأمور باتفاق بين مسؤولي الأهلي، ومسئولي نانت ولكن الأهلي لم يلتزم بالاتفاق.
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