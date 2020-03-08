وصلة غزل من مدرب منتخب مصر في فايلر.. شاهد









أشاد محمود فايز المدرب المساعد لـ المنتخب الأول السابق بـ رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عقب تأهل الفريق لـ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس.





وكتب فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " تعليقا على تصريحات فايلر والتي جاءت كالتالي "وصول فريقين من بلدي مصر لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا شرف كبير للكرة المصرية وتعكس تقدم الكرة في مصر".





ليرد فايز: " طب ده احنا نحفظه النشيد بقي أ حلى فايلر والله".





تأهل الأهلي لدور قبل النهائي من البطولة القارية بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، في حين صعد الزمالك بالفوز على الترجي 3-2 في مجموع المباراتين.



كما تأهل فريق الزمالك أول أمس لـ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب تخطي عقبة الترجي التونسي.