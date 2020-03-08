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رياضة

وصلة غزل من مدرب منتخب مصر في فايلر.. شاهد

الأحد 08/مارس/2020 - 05:01 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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ياسمين تيسير


أشاد محمود فايز المدرب المساعد لـ المنتخب الأول السابق بـ رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عقب تأهل الفريق لـ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس.

وكتب فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " تعليقا على تصريحات فايلر والتي جاءت كالتالي "وصول فريقين من بلدي مصر لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا شرف كبير للكرة المصرية وتعكس تقدم الكرة في مصر".

ليرد فايز:  "طب ده احنا نحفظه النشيد بقي أحلى فايلر والله".

تأهل الأهلي لدور قبل النهائي من البطولة القارية بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، في حين صعد الزمالك بالفوز على الترجي 3-2 في مجموع المباراتين.

كما تأهل فريق الزمالك أول أمس لـ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب تخطي عقبة الترجي التونسي.
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