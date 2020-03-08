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فن

تأكيدا لـ«صدى البلد».. ياسمين عبد العزيز تغيب عن الأقصر للسينما الإفريقية بسبب أزمة صحية

الأحد 08/مارس/2020 - 06:12 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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محمد نبيل

تأكيدا لما نشره صدى البلد يوم 4 مارس الماضي، غابت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن حضور تكريمها خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، لأسباب صحية.


كانت ياسمين عبد العزيز قد عبرت عن سعادتها بهذا التكريم وشكرت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عليه مؤكدة على أهمية المهرجان وتفرده في الاهتمام بالسينما الافريقية.


وسبق وأعلن المهرجان عن أن الدورة التاسعة ستحمل اسم الفنان الراحل فريد شوقي - وحش الشاشة -  بمناسبة مئويته كما ان الدورة مهداة لروح الممثل الكبير ستيجيه كواياتي من مالي والممثلة والمغنية الراحلة عقيلة راتب من مصر.


أقرأ الخبر..(أزمتها تتفاقم.. اعتذار ياسمين عبد العزيز عن تكريمها بمهرجان الأقصر)


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