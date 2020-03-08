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محافظات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في بورسعيد

الأحد 08/مارس/2020 - 05:02 م
تطعيم
تطعيم
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية صباح اليوم بالمحافظة وذلك بالمجان للأطفال خلال الفترة من الأحد 8 حتى 26 من مارس الجارى.

وتستهدف الحملة الأطفال من 9 أشهر حتى ٦ سنوات وتوفر محافظة بورسعيد فرق ثابتة بوحدات الرعاية الأولية والمراكز وكذلك فرق طبية متحركة بالمدارس والحضانات وذلك لضمان وصول التطعيم الي كل الأطفال.  

ويقوم الطاقم الطبي بتسجيل أسم الطفل ووضع علامة زرقاء على يده لضمان عدم تطعيمه مرة أخري، يتم منح جرعة التطعيم من خلال حقنة تستخدم لمرة واحدة ومادة طبية يتم حفظها في "أيس بوكس" وتهدف الحملة إلى الحفاظ على مصر خالية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية.

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