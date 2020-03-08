لتظهر في أبهى صورة.. 5.5 ملايين جنيه لرفع كفاءة الشواطئ في مطروح

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على دعم مجلس مدينة مرسي مطروح بمبلغ 5.5 مليون جنيه لرفع كفاءة الشواطئ من دورات المياه ودهان الأرصفة والصيانة اللازمة للأعمدة وإنارتها ووضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ، لإظهار المحافظة فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزوارها خلال موسم الصيف.





جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة الموقف التنفيذى، للخطة الاستثمارية للعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والمعوقات، ومناقشة المقترحات والحلول المناسبة لها، للإسراع في نسب التنفيذ وذلك بحضور مديرى الإدارات والمديريات المعنية بالمحافظة ومجلس مدينة مطروح وممثلى الشعبة الهندسية.





وأكد محافظ مطروح على ضرورة تضافر جميع الجهود وتحديد دور المنوط لكل جهة والتنسيق بين جميع الجهات والمديريات المعنية للانتهاء من كافة المشروعات بشوارع المحافظة، مع استكمال توصيل المرافق والبنية التحتية للإسراع فى إعادة الشئ لأصله للبدء فى رصف الشوارع التى انتهى توصيل المرافق بها تيسيرا على المواطنين وقبل بداية الصيف المقبل.





واستعرض محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية فى عدد من القطاعات بالمحافظة.





ووجه محافظ مطروح بضرورة إعداد بيان بكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالفعل وكافة الاعمال المتبقية وتحديد أولويات التنفيذ.





وشدد محافظ مطروح على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة وبالجودة والمواصفات المطلوبة، موجها بتكليف الشركة المنفذة لطريق القصر- عجيبة بتلافى كافة السلبيات والهبوط الأرضي بالطريق وإصلاحه بشكل يليق به كواجهة سياحية بالمحافظة ويؤدى إلى عدد من الشواطئ الهامة والشهيرة بمطروح.

كما تابع محافظ مطروح خلال الاجتماع موقف أعمال تطوير عمارات الكيلو 4 موجها بتذليل المعوقات التى تعترض سير العمل بالتنسيق بين الجهات المعنية لإنجاز الأعمال بالتوقيتات الزمنية المحددة.



