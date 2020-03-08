25 فنانا وفنانة من 5 دول عربية.. تعرف على فعاليات ملتقى لمسات أسوان الدولي الأول

تستكمل محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء استضافتها لمختلف الفعاليات والملتقيات والأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة الحالية .





وفى هذا الإطار يلقى "صدى البلد" فى السطور التالية، الضوء على فعاليات ملتقى لمسات أسوان الدولى الأول والذى انطلقت اليوم بمتحف النيل الوثائقى تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .





حضر فعاليات الملتقى الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ والدكتورة نرمين شمس رئيس الملتقى وأحمد عبد الجواد قومسير سمبوزيوم لمسات أسوان ، والمهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، بجانب إيرين فايز مدير المتحف .





يشارك بالملتقى 25 فنانا وفنانة تشكيلية من 5 دول هى مصر والسعودية والعراق ولبنان وسوريا .





المحافظ يؤكد على أن عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء يسعدها استضافة الملتقيات والأنشطة المختلفة باعتبارها منبعًا للتراث الإنسانى الأصيل .





المحافظ يقدم شكره للمشاركين فى ملتقى لمسات الأول وسط هذه الكوكبة المتميزة للفنانين التشكليين لإبراز اللوحات الجمالية العديدة التى تتمتع بها المشتى العالمى على صفحة نهر النيل الخالد والطبيعة الخلابة والآثار الشامخة.







أشرف عطية .. الملتقى يجسد اهتمام المحافظة بالإبداع الفنى والتنويرى ويؤصل لفن من الفنون العريقة الذى أبدع فيه الأجداد بحضارة تشهد عليها جدران المعابد والمسلات ، ويحافظ عليه الآن ويضيف له فنانينا ومبدعينا من مصر والوطن العربى.







تستمر فعاليات الملتقى على مدار 4 أيام وتتضمن تنظيم معرض جماعى لمجموعة الفنانين المشاركين لأعمال الماكيت واللوحات الذيتية والتصوير الفوتوغرافى لمختلف الجماليات التى تمتلكها محافظة أسوان بالمناطق والمزارات السياحية والجمالية .





الملتقى يهدف لتحقيق التلاحم والترابط بين الفنانين التشكيليين بمصر والوطن العربى لنقل الأفكار والإبداعات وتعريفهم بالتراث الثقافى والسياحى الذى تذخر به أسوان بإعتبارها عروس الجنوب وجوهرة النيل .





سيتم التنسيق خلال الفترة القادمة لتحويل الأعمال الفنية والتشكيلية التى تم تنفيذها بالملتقى على جداريات لتوزيعها على الميادين الرئيسية والشوارع داخل المدينة السياحية لإضفاء الشكل الجمالى المطلوب بها .



