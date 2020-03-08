هل تجوز الصلاة ببنطلون البيجامة؟.. أمين الفتوى يوضح.. فيديو

هل يجوز الصلاة ببنطلون البيجامة .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».





وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فى إجابته عن السؤال الوارد، إنه لا مانع من الصلاة ببنطلون البيجامة بشرط أن يكون واسعا.





وأضاف أمين الفتوى أن الصلاة بالبيجامة جائز وإن كان يفضل ارتداء شيء فضفاض أكثر.

وفي سياق متصل بين الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن صلاة المرأة ببنطلون واسع يجوز ما دام كان ساترًا للعورة وتنطبق عليه مواصفات الزي الشرعي للمرأة.

من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للمرأة كشف وجهها ويديها؛ لأنها ليست من عورتها التي أمرها الله بسترها فيما عدا زوجها، مشيرًا إلى أن ذلك في الصلاة أو خارجها وأن صلاة المرأة دون ستر قدميها، صحيحة.





وأردف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم صلاة المرأة دون ستر قدميها؟ أن مذهب الأحناف، عدوا القدمين مما يجوز للمرأة كشفه سواء كان في الصلاة أو خارجها، مشيرًا إلى أنه بناء عليه تكون صلاة المرأة دون ستر قدميها جائزة.





وفي ذات السياق، أوضح الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة، ولا بأس من ارتدائها له؛ فتصح الصلاة به وبدونه.





وواصل «شلبى» فى إجابته عن سؤال:« هل يجب على المرأة لبس الجورب فى الصلاة»، أنه لو استطاعت المرأة أن تصلى بجورب فيكون هذا أفضل، ولو لم تستطع أن ترتدى جوربًا وأرادت أن تأخذ بالقول القائل؛ بأنه يجوز الصلاة دون "شراب" وهو رأى الأحناف فلاحرج فى ذلك وتكون صلاتها صحيحة.





واستكمل: إن الضابط فى ذلك كله هو ستر العورة في الصلاة واجب؛ لقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ»،( سورة النور:الآية 31)، وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.







