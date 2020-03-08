AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما في قضية كتائب حلوان لـ 17 مارس

الأحد 08/مارس/2020 - 05:08 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
Advertisements
أحمد مهدي

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 متهما والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" لجلسة ١٧ مارس.



وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جديد من الجنايات في محاكمة 213 متهما بقضية كتائب حلوان

قرار جديد بشأن محاكمة 215 متهما في قضية كتائب حلوان

قرار جديد في محاكمة 213 متهما في قضية خلية كتائب حلوان

اليوم.. محاكمة 215 متهما فى قضية كتائب حلوان

تأجيل محاكمة 215 متهما في قضية كتائب حلوان لـ 8 مارس

اليوم.. محاكمة 215 متهما في قضية كتائب حلوان

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة انتحار شاب من أعلى هرم خفرع

أسعار تويوتا toyota اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

فيديوجراف.. مجدي يعقوب يحذر النساء من تلك الأعراض

أول تعليق رسمي عن العثور على أسحار مربوطة بأستار الكعبة.. فيديو

آخر دراسة.. نصف ملعقة زيت زيتون يوميًا تحميك من مرض خطير

جرأة غير معهودة.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوفر محمد حماقي المقطع يثير السخرية ..شاهد

مقارنة بين هيونداي النترا hyundai elantra و كيا سيراتو kia cerato .. صور

فستان قصير جريء.. خطيبة محمد الشرنوبي تستعرض أنوثتها على السوشيال ميديا.. شاهد