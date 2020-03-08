AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية الجزائري يؤكد استمرار جهود بلاده لحل الأزمة الليبية

الأحد 08/مارس/2020 - 05:21 م
وزيرالشؤون الخارجية
وزيرالشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم
Advertisements
أ ش أ


أكد وزيرالشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم /الأحد/ أن بلاده مستمرة في جهودها لحل الأزمة الليبية..مشيرا إلى إمكانية تحقيق تطورات إيجابية في الأيام القليلة القادمة.

وقال بوقادوم - في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية - : "إن الجزائر مستمرة في جهودها لحل الأزمة الليبية ، وفي الأيام القليلة القادمة ستكون هناك تطورات في هذا الشأن وأتمنى أن تكون إيجابية"..مشيرا الى أن زيارة عبدالهادي الحويج وزيرالخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة إلى الجزائر تندرج في هذا الإطار.

وحول استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لأسباب صحية في فترة حساسة تمر بها ليبيا..أعرب الوزير الجزائري عن أمله في أن يتم تعيين مبعوث آخر في أقرب وقت ممكن يحظى بالقبول من جميع الأطراف ولا يميل إلى طرف على حساب آخر.
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الجزائري: مبادرات لحل الأزمة الليبية سلميا خلال أيام

الجزائر تعلن موقفها من التدخل الأجنبي في ليبيا

عقب إعلان غزو ليبيا .. زيارة مفاجئة لوزير الخارجية التركي إلى الجزائر

وزير الخارجية الإيطالي ونظيره الجزائري يبحثان الأزمة الليبية ويدعمان الحل السلمي

انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر.. وبوقادم: نتمسك بحل الأزمة دون أي تدخل خارجي

من الجزائر.. تهديد قوي من وزير الخارجية الألماني لمن ينتهك وقف إطلاق النار في ليبيا

ترشيحاتنا

السودان : حريصون على إنجاح مفاوضات سد النهضة

وسط أجواء باردة.. كواليس الساعات الأولى لـ 45 مصابا بالكورونا داخل مستشفى العزل بالنجيلة

سفراء دول غربية يؤدون اليمين أمام الملك سلمان

إعلامية تكشف عن موعد القضاء على فيروس كورونا نهائيا

فيديوجراف.. مجدي يعقوب يحذر النساء من تلك الأعراض

بملابس محتشمة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوفر محمد حماقي المقطع يثير السخرية ..شاهد

مقارنة بين هيونداي النترا hyundai elantra و كيا سيراتو kia cerato .. صور

فستان قصير جريء.. خطيبة محمد الشرنوبي تستعرض أنوثتها على السوشيال ميديا.. شاهد