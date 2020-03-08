أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد.. في ختام التعاملات

وصلت أسعار الذهب في الكويت اليوم الاحد 8-3-2020 ، للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق الكويتية نحو 14.39 دينار.

وفيما يلي يستعرض صدى البلد اسعار الذهب في الكويت في ختام تعاملات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي.





سعر الذهب في الكويت

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الاعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الدينار الكويتي.





وفيما يلي نستعرض اسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي:





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (16.44 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (53.83 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.07 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (49.34 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.39 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (47.10 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.33 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (40.37 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.59 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (31.40 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.22 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (26.91 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (511.32 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (1,674 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (115.09 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (376.82 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (16,441 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (53,830 دولار أمريكي).



