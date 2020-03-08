شيرين رضا توجه رسالة للمرأة في يومها العالمي.. شاهد

وجهت الفنانة شيرين رضا رسالة للسيدات بمناسبة اليوم العالمى للمراة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وكتبت شيرين رضا، "تحية وتقدير واحترام لكل امرأة تعمل في صمت من أجل إحياء حياة أفضل لعائلتها ومجتمعها.
وتابعت "و كل الحب والدعم لكل امرأة تعيش في نوع من أنواع الظلم و القهر بسبب عائلتها أو مجتمعها".
وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من الجماهير وكانت أبرز تعليقاتهم كالآتي:
جزاكي الله كل خير استاذتي الغالية
بحبك جدا والله
تحتية وتقدير واحترام لكل امرأة تعمل في صمت من اجل احياء حياة أفضل لعائلتها ومجتمعها. و كل الحب و الدعم لكل امرأة تعيش في نوع من أنواع الظلم و القهر بسبب عائلتها أو مجتمعها ♥️♥️ #InternationalWomensDay— Shereen Reda (@ShereenReda) March 8, 2020