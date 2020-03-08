شيرين رضا توجه رسالة للمرأة في يومها العالمي.. شاهد

وجهت الفنانة شيرين رضا رسالة للسيدات بمناسبة اليوم العالمى للمراة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وكتبت شيرين رضا، " تحية وتقدير واحترام لكل امرأة تعمل في صمت من أجل إحياء حياة أفضل لعائلتها ومجتمعها.









وتابعت "و كل الحب والدعم لكل امرأة تعيش في نوع من أنواع الظلم و القهر بسبب عائلتها أو مجتمعها".









وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من الجماهير وكانت أبرز تعليقاتهم كالآتي:





جزاكي الله كل خير استاذتي الغالية





بحبك جدا والله





وفي الثامن من شهر مارس من كل عام ، يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة ، وهو احتفال تتويج لانجازاتها ومساهمتها في المجتمع وحجم مجهوداتها.

