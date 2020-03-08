AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيرين رضا توجه رسالة للمرأة في يومها العالمي.. شاهد

الأحد 08/مارس/2020 - 06:06 م
شرين رضا
شرين رضا
Advertisements
سيد احمد
وجهت الفنانة شيرين رضا رسالة للسيدات بمناسبة اليوم العالمى للمراة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 


وكتبت شيرين رضا، "تحية وتقدير واحترام لكل امرأة تعمل في صمت من أجل إحياء حياة أفضل لعائلتها ومجتمعها.


وتابعت "و كل الحب والدعم لكل امرأة تعيش في نوع من أنواع الظلم و القهر بسبب عائلتها أو مجتمعها".


وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من الجماهير وكانت أبرز تعليقاتهم كالآتي:

جزاكي الله كل خير استاذتي الغالية

بحبك جدا والله

وفي الثامن من شهر مارس من كل عام ، يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة ، وهو احتفال تتويج لانجازاتها ومساهمتها في المجتمع وحجم مجهوداتها. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابنى وأفضل صديق.. شيرين رضا مع كلبها

شيرين رضا تطلق حملة للرفق بالحيوان.. والسقا أول المستجيبين

مذبحة الشجر في المهندسين.. شيرين رضا تهاجم وزارة البيئة

بجاكيت فضي.. شيرين رضا بإطلالة عصرية فى إيطاليا

أميرة العقدة تكشف عن بداية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. فيديو

شيرين رضا تتألق فى لوك صيفي.. شاهد

ترشيحاتنا

قرار طارئ من مجلس الأمة الكويتي بسبب تطورات فيروس كورونا

بمشاركة ممثلي وزارة الدفاع والمخابرات .. انعقاد دائم للجنة مياه النيل لمناقشة مفاوضات سد النهضة

أخبار الرياضة | جراحة عاجلة لـ حسين الشحات.. وآخر تطورات حالة متعب.. واستبعاد النني ووردة من قائمة المنتخب

أول تعليق رسمي عن العثور على أسحار مربوطة بأستار الكعبة.. فيديو

بملابس محتشمة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

رد فعل اتحاد كرة القدم بعد تأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علم النيجر.. قصة علم كافح الاستعمار الفرنسي ..صور

حضن فى العربية.. ريهام أيمن تثير الجدل برفقة زوجها

بلوفر محمد حماقي المقطع يثير السخرية ..شاهد