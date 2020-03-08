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محافظات

تحصين 106 آلاف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد مرض الجلد العقدي ببني سويف

الأحد 08/مارس/2020 - 06:19 م
تحصين الماشية ضد
تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي
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محمد عبد الحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن ،والتي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا لخطة التحصين التي أعدتها مديرية الطب البيطري،وتستهدف  تغطية كافة مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة . 

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حيث تبين من التقرير الذي أعده طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها "في الفترة من 1 فبراير الماضي وحتى 7 مارس الجاري"،قد وصل إلى 106 ألف و618 بواقع: 94114 رأس من الأبقار،و12504 رأس من الأغنام والماعز. 

 يذكر أن المحافظ  قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بالتواصل المباشر ،وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لانجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية . 

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