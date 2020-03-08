تحصين 106 آلاف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد مرض الجلد العقدي ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن ،والتي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا لخطة التحصين التي أعدتها مديرية الطب البيطري،وتستهدف تغطية كافة مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة .





إقرا أيضا:





حيث تبين من التقرير الذي أعده طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها "في الفترة من 1 فبراير الماضي وحتى 7 مارس الجاري"،قد وصل إلى 106 ألف و618 بواقع: 94114 رأس من الأبقار،و12504 رأس من الأغنام والماعز.





يذكر أن المحافظ قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بالتواصل المباشر ،وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لانجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية .



