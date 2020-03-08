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مرأة

قالب رجولي .. المهن الذكورية تؤثر على عمل المرأة .. استشاري يوضح

الأحد 08/مارس/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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آلاء حسن
قال الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي والعلاقات الزوجية والأسرية، إن المهن الذكورية التي تعمل بها المرأة تؤثر عليها بشكل كبير وتجعلها تفقد العديد من الأشياء مما يصعب عليها الامر ويصل معها لازمة نفسية.

وتابع محمد هاني، في تصريح خاص لصدى البلد، أن المهن الذكورية كالميكانيكا وسائقة تجعل المرأة تفقد جزء من أنوثتها وتتقمص شخصية ذكورية نتيجة احتكاكها بالعالم المحيط.

وأردف استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، أن المرأة التي تنساق خلف المهنة الذكورية التي تعمل بها تجعلها، تنسى الأهتمام بذاتها نتيحة دوران الحياة وتقمصها القالب الذكوري، مما يجعل البعض يلقبها بمئة رجل.

واستطرد أنه مهما بلغ الضغط النفسي المحيط بها والمسئوليات التي تحملها يجب أن تظل المرأة مرأة والرجل رجل ولا تجعل المهنة تؤثر على حياتها بشكل أو بأخر.

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