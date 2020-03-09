هل عدم نطق المتوفى بالشهادة كاملة يحسب؟..الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» يقول صاحبه: « عندما نطق قريبي الشهادة قبل وفاته لم يتلفظ بها كاملة، بل سمعني أولا أقول: " أشهد أن لا إله إلا الله" ثم ردد بعدي" أشهد أن محمد رسول الله؛ فهل تحسب له؟».

وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نطقه بالنصف الثاني من الشهادة يحسب له وكأنه نطقها كاملة.

وتابع أمين الفتوى أنه أقر الجزء الأول منها بقلبه والآخر نطق به بلسانه؛ فتحسب له – إن شاء الله-.

من جانبه، أوضح الدكتور على جمعة ، مفتي الديار المصرية السابق، أن قراءة الشهادتين للمسلم قبل الموت من شعائر الإسلام وتعد من علامات حسن الخاتمة

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وبين «جمعة» عبر

موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قراءة الشهادتين من شعائر الإسلام ومن علامات