AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل عدم نطق المتوفى بالشهادة كاملة يحسب؟..الإفتاء تجيب

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:00 ص
هل عدم نطق المتوفى
هل عدم نطق المتوفى بالشهادة كاملة يحسب؟..الإفتاء تجيب
Advertisements
يارا زكريا

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» يقول صاحبه: « عندما نطق قريبي الشهادة قبل وفاته لم يتلفظ بها كاملة، بل سمعني أولا أقول: " أشهد أن لا إله إلا الله" ثم ردد بعدي" أشهد أن محمد رسول الله؛ فهل تحسب له؟».

وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نطقه بالنصف الثاني من الشهادة يحسب له وكأنه نطقها كاملة.

وتابع أمين الفتوى أنه أقر الجزء الأول منها بقلبه والآخر نطق به بلسانه؛ فتحسب له – إن شاء الله-.

المفتي السابق: نطق الشهادتين قبل الموت حسن خاتمة

من جانبه، أوضح  الدكتور على جمعة ، مفتي الديار المصرية السابق، أن قراءة الشهادتين للمسلم قبل الموت من شعائر الإسلام وتعد من علامات حسن الخاتمة.



وبين  «جمعة» عبر
موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قراءة الشهادتين من شعائر الإسلام ومن علامات

حسن خاتمة المسلم.
Advertisements

ترشيحاتنا

قرار عاجل من إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بسبب كورونا

علاج السرحان في الصلاة.. تعرف على نصائح العلماء

أسعار الجيب المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

لقاح جديد لـ فيروس كورونا في مصر هذا التوقيت | اعرف التفاصيل

فتاة وشقيقها الصغير تعرضا للاعتداء الوحشي على يد أشهر مغتصب بريطاني بعد إطلاق سراحه

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9-3-2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. ابنة طلعت زكريا تفاجئ متابعيها

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

جريئة وعصرية.. 20 إطلالة تكشف أناقة نسرين أمين فى عيد ميلادها