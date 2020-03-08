توصيل الغاز الطبيعي لـ 1360 أسرة ببني سويف "فبراير الماضي"

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية المتابعة المستمرة لملف توصيل خدمة الغاز الطبيعي،والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"،التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري،ورفع مستوى معيشته .





جاء ذلك خلال استعراضه تقرير شركة وادي النيل للغاز بشأن موقف توصيل خدمة الغاز الطبيعى خلال شهر فبراير الماضي ،والذي تضمن الإشارة إلى استمرار الزيادة فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة .

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وصرح المحافظ أنه"وبحسب التقرير" فقد تم توصيل الخدمة لعدد 1361عميلا منزليا جديدًا خلال فبراير 2020،ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة"خلال يناير و فبراير الماضيين "إلى 3857 مشتركًا،وبذلك يرتفع العدد الإجمالى للعملاء المنزليين، الذين يعملون بالغاز الطبيعى على مستوى مراكز ومدن المحافظة إلى 169 ألف و949 مشتركًا.





كما تبين من التقرير أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ علي شرق النيل،بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وأيضا مشروعات توصيل الغاز بمركزي:الواسطى،الفشن،بجانب قريتي:الشناوية بناصر والفنت بالفشن،فضلًا عن البدء في أعمال مشروع توصيل الخدمة لمدينتي سمسطا وببا ، وقريتي الدوية والزرابي بمركز بني سويف .



