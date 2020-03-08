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محافظات

محافظ القليوبية: هدفنا إنشاء مدارس جديدة لخفض الكثافة داخل الفصول

الأحد 08/مارس/2020 - 06:11 م
اجتماع محافظ القليوبية
اجتماع محافظ القليوبية مع رئيس هيئة الابنية التعليمية
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إبراهيم الهوارى

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن تخفيض الكثافة الطلابية داخل الفصول بجميع مدارس القليوبية في جميع المراحل التعليمية هدف نسعى لتحقيقه دائما

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية بحضور المهندسة هالة شندي رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والمهندسة آمال بركات رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء، وعدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام

واستعرض الإجتماع التنسيق وتذليل كافة العقبات لدفع الأعمال لإنشاء مدارس جديدة أوعمل توسعات للمدارس القائمة بالفعل، بالإضافة إلى إحلال وتجديد بعض المدارس التي تحتاج إلى ذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة والمرشحة للزيادة كل عام من أبنائنا الطلبة والطالبات


واكد المحافظ على ضرورة تخفيض الكثافة الطلابية في الفصول في جميع المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية بجميع تخصصاتها، وذلك لصالح العملية التعليمية وحرصا على صالح أبنائنا الطلاب ومستقبلهم ومدى استيعابهم للمواد التعليمية بالجودة المطلوبة والتميز الذي ننشده جميعا ، لتحقيق الاستفادة القصوى التي تؤهلهم للنجاح والتفوق، لكي يقودون مصر الحديثة للتقدم والتطور، ويحققون رؤيتها في التنمية المستدامة 2030

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