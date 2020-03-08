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برلمان

المصريين الأحرار يقدم التهنئة للمصريات في يوم المرأة العالمي

الأحد 08/مارس/2020 - 06:16 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
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حسن رضوان
هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل وكل قيادات الحزب، المرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقالت الدكتورة إيناس صبحي أمينة المرأة بالمصريين الأحرار ، إن هذا اليوم إنما هو لتقدير المرأة نظرا لعطاءها، وإنجازاتها في كل المجالات ومساهمتها في نهضة بلادها 

أضافت، تحية لكل إمرأة أم زوجة وإبنة، مطالبين إياها بالمزيد من العطاء والعمل والتفاؤل وأنها تعي بقيمتها كإنسانه و مواطنه لها كل الحقوق و عليها كل الواجبات. 

وأشارت أمينة المرأة إلى أن الرئيس السيسي جعل عام 2017 هو عام المرأة ، فإن ذلك أعطى حماسا للمزيد من تقدير واحترام المرأة ودورها في مجتمعها الصغير قبل الكبير،  وإنها مكرمة في عملها بداية من الفلاحة والعاملة مرورا بالموظفة وحتى السفيرة والوزيرة و تحيه خاصة لكل أم و زوجه وابنة كل شهيد قدم حياته فداء للوطن.
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