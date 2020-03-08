ميلان يضيع فرصة خطف مركز أوروبي من نابولي بخسارة من جنوى بهدفين

تكبد فريق ميلان، خسارةً على أرضه أمام ضيفه الجريح جنوى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات المباريات المؤجلة من الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وافتتح شريط الأهداف لصالح جنوى بانديف في الدقيقة 7، ثم أضاف كاساتا الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 41 من اللقاء.

ولم تنجح محاولات زلاتان ورفاقه في إدراك التعادل، رغم أن العملاق السويدي إبراهيموفيتش سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 77 من المباراة.

وتجمد رصيد ميلان عند النقطة 37 في المركز السابع مهدرًا فرصة الارتقاء إلى المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي من نابولي، بينما رفع جنوى رصيده إلى النقطة 25 في المركز 16 من الدوري.