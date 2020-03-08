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أخبار العالم

الجيش الليبي يقصف ميليشيات تركية بمطار معيتيقة

الأحد 08/مارس/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قصف الجيش الليبي، اليوم الأحد، مراكز لمليشيات تركية في مطار معيتيقة، الواقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الموالية لتركيا. 

أكد الجيش الوطني الليبي مساء السبت أنه حقق تقدما جديدا نجح خلاله في استعادة مواقع استراتيجية مهمة في مدينة سرت وذلك في مواجهات عنيفة مع ميليشيات حكومة الوفاق الليبية أسفرت عن سقوط خسائر إضافية في صفوف المسلحين.

وأمس السبت، احتدمت المواجهات في محاور مختلفة جنوب شرقي مدينة مصراتة الليبية، حيث دحر الجيش مجموعات من المليشيات وكبّدها خسائر فادحة، منوها إلى سقوط عدد مهم من العناصر المسلحة، ومعلنا عن سيطرة قوات الجيش على مناطق جديدة بالمدينة.
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