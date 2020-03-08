الجيش الليبي يقصف ميليشيات تركية بمطار معيتيقة

قصف الجيش الليبي، اليوم الأحد، مراكز لمليشيات تركية في مطار معيتيقة، الواقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الموالية لتركيا.





أكد الجيش الوطني الليبي مساء السبت أنه حقق تقدما جديدا نجح خلاله في استعادة مواقع استراتيجية مهمة في مدينة سرت وذلك في مواجهات عنيفة مع ميليشيات حكومة الوفاق الليبية أسفرت عن سقوط خسائر إضافية في صفوف المسلحين.



