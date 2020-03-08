غلق باب التصويت وبدء الفرز بانتخابات أخبار اليوم ودار الهلال

أنهت المقار الانتخابية بمؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال عملها في تمام الساعة الخامسة مساءً وتم تشميع الصناديق.





وبدأت عملية فرز الصناديق منذ قليل وحصر الأرقام تمهيدا لإعلان النتائج.





وكان رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، تفقد اللجان الانتخابية في مؤسسة أخبار اليوم، يرافقه المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة، ومجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وعضو الهيئة.





وقال العاملون في المؤسسة "صحفيين وإداريين وعمالًا"، إن الانتخابات تشهد أعلى درجات النزاهة والشفافية تحت الإشراف القضائي وتسير بسهولة ويسر بعد أن وفرت المؤسسة مقار مريحة للتصويت، بالرغم من كثافة الحضور.



