AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غلق باب التصويت وبدء الفرز بانتخابات أخبار اليوم ودار الهلال

الأحد 08/مارس/2020 - 06:18 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أنهت المقار الانتخابية بمؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال عملها في تمام الساعة الخامسة مساءً وتم تشميع الصناديق.

وبدأت عملية فرز الصناديق منذ قليل وحصر الأرقام تمهيدا لإعلان النتائج.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، تفقد اللجان الانتخابية في مؤسسة أخبار اليوم، يرافقه المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة، ومجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وعضو الهيئة. 

وقال العاملون في المؤسسة "صحفيين وإداريين وعمالًا"، إن الانتخابات تشهد أعلى درجات النزاهة والشفافية تحت الإشراف القضائي وتسير بسهولة ويسر بعد أن وفرت المؤسسة مقار مريحة للتصويت، بالرغم من كثافة الحضور.

وأكد "جبر"، حرص الهيئة على إجراء الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية، وأن مصلحتها الوحيدة هي إتاحة الفرصة للجميع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الصحف القومية.. صور

الوطنية تنهي ترتيبات انتخابات عمومية ومجالس إدارات الصحف القومية.. وفتح باب الترشح غدا

بدء تلقي أوراق الترشح لانتخابات عمومية ومجالس إدارات الصحف القومية

اليوم .. انتخاب مجلس إدارة وعمومية جريدة الأهرام

تحت إشراف قضائي.. انطلاق انتخابات مجلس إدارة وعمومية الأهرام

انتظام سير انتخابات مؤسسة الأهرام بلجان الاسكندرية

ترشيحاتنا

بـ فساتين جريئة.. إيمان العاصي وريم البارودي يثيران الجدل

ماذا قدم الساحر السويسري لـ الأهلي في 6 أشهر؟.. رينيه فايلر يرد على منتقديه بعاصفة من الأرقام القياسية.. تفاصيل

آخر دراسة.. نصف ملعقة زيت زيتون يوميًا تحميك من مرض خطير

مليار دولار.. إعلامي سعودي يكشف دور قطر في إفشال مفاوضات سد النهضة

خسيتى أوى .. نجلاء بدر فى إطلالة جريئة أبيض X أسود .. شاهد

الجيش الليبي يقصف ميليشيات تركية بمطار معيتيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علم النيجر.. قصة علم كافح الاستعمار الفرنسي ..صور

حضن فى العربية.. ريهام أيمن تثير الجدل برفقة زوجها

بلوفر محمد حماقي المقطع يثير السخرية ..شاهد