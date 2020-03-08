بعد تألقهم في الفترة الأخيرة.. 4 نجوم ينتظرون الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل

تألق على مدار الفترة الأخيرة أكثر من لاعب بصفوف فريقه فى الدوري، ولفتوا الأنظار بشدة إليهم، وقدموا أوراق اعتمادهم الدولية من أجل نيل شرف الانضمام لمنتخب مصر الأول الذي يقوده المدير الفنى حسام البدرى.





واستطاع العديد من اللاعبين أن يقدموا مستويات كبيرة مع فرقهم سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، ما جعلهم على مقربة شديدة من نيل رضا وثقة حسام البدرى وارتداء قميص منتخب أحفاد الفراعنة فى المعسكر المقبل.





ويواجه منتخب مصر نظيره التوجولي فى مباراتى التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ"كان 2021"، خلال مارس الجارى، حيث يتطلع البدرى لتجديد دماء الفراعنة والدفع بوجوه جديدة داخل المعسكر.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز اللاعبين الذي قدموا مستويات رائعة مؤخرا تؤهلهم للانضمام لمنتخب مصر في الفترة القادمة:





محمد أبو جبل

الحارس الأمين محمد أبوجبل، الذى أظهر براعة شديدة فى حراسة عرين الزمالك فى الفترة الأخيرة بعد تجميد فنى للحارس محمد عواد بسبب أخطائه المتكررة، واستغل أبوجبل، صاحب الـ30 عامًا، الفرصة أفضل استغلال، وبات عنصرًا أساسيًا فى تشكيلة الفريق الأبيض، وبلغ أوج تألق أبوجبل فى مواجهتى الترجى التونسى، وكذلك أمام الأهلى فى الإمارات بالسوبر المحلي والتصدي لركلتي ترجيح تسببا فى تتويج فريقه باللقب.





مصطفى محمد

مصطفى محمد، بلدوزر الزمالك، مازال يقدم مستويات فنية وبدنية أكثر من رائعة خلال مشواره مع الفريق الأبيض منذ مطلع الموسم الجارى، وهو ما وضعه فى مكانة مميزة بين مهاجمي الكرة المصرية، ليصبح مصطفى محمد إحدى الأوراق الرابحة التى لابد أن يضمها البدرى فى المعسكر المقبل، والاستفادة من الحالة الفنية الرائعة التى يعيشها اللاعب.





محمود متولي

الجوكر محمود متولى، القادر على شغل عدة مراكز داخل المستطيل الأخضر، ربما يكون حلًا لحسام البدرى، وأحد الخيارات التي سيُعول عليها الجهاز الفنى للفراعنة فى المعسكر المقبل استعدادًا لمواجهة توجو، حيث ظهر متولى بشكل مميز فى مبارياته الأخيرة مع الأهلى، وكان منتخب مصر الأول قد عجز عن تحقيق أى انتصار خلال أول جولتين بتصفيات أمم أفريقيا 2021، بالتعادل أمام كل من كينيا وجزر القمر وجمع نقطتين فقط، حيث تعتبر مواجهتا المنتخب التوجولي بمثابة عنق الزجاجة للفراعنة بقيادة حسام البدرى خلال مشوار التصفيات.





ياسر إبراهيم

كما يقدم ياسر إبراهيم، مدافع الأهلى، مستويات ثابتة منذ اعتماد السويسرى فايلر عليه لقيادة خط الدفاع الأحمر، حيث عبر اللاعب عن ذاته وأثبت كفاءة وجدارة كبيرة بالمشاركة أساسيًا، وبات صمام أمان الجماهير الحمراء فى المباريات الأخيرة.





ويواجه منتخب مصر نظيره التوجولي يوم 26 مارس الجارى باستاد القاهرة الدولى فى لقاء الجولة الثالثة للتصفيات، على أن يكون لقاء الجولة الرابعة فى العاصمة التوجولية فى التاسع والعشرين من الشهر ذاته.





وتولى حسام البدرى المسؤولية الفنية لمنتخب مصر فى سبتمبر من العام الماضى خلفًا للإسبانى خافيير أجيرى عقب إخفاقه مع الفراعنة فى أمم إفريقيا 2019 وخروج المنتخب القومى من دور الثمانية فى ظل احتضان مصر الحدث القارى الصيف الماضى.