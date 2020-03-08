بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في الفيوم

دشنت الدكتورة امال هاشم وكيلة الوزارة الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة و الحصبة الالمانية صباح اليوم من مدرسة العلياء الخاصة، و ذلك بحضور الدكتورة منال عبد الحليم -مدير إدارة الطب الوقائى والدكتورة غدير ابو عامر من البرنامج الموسع للتطعيمات والدكتورة شيماء جبيلى المدير الوقائي بادارة البندر وذلك فى حضور إدارة المدرسة.





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وانتقلت وكيل الوزارة ومرافقيها بعد ذلك للمرور على المعهد الازهرى بالفوال بحضور إدارة المعهد واشراف الادارة الصحية بالبندر.





وقالت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية للأطفال من عمر (٩) شهور حتى (٦) سنوات، بدأت من اليوم الأحد الموافق ٨ مارس وتستمر حتى الخميس ٢٦ مارس.





وأضافت أن الحملة تستهدف ٥٩٢ ألفا و٦٢١ طفلا بمحافظة الفيوم، مشيرة أن التطعيم يتم من خلال ١٦٨ وحدة صحية ومركز طبى ٥٢٠ فرقة ثابتة تتكون كل فرقة من ممرضة ومسجل بيانات، وتحت إشراف أطباء يبلغ عددهم ١٩١ طبيب بشرى.





وأوضحت هاشم أن التطعيم يتم فى الحضانات والمدارس الإبتدائية والوحدات الصحية ووحدات الرعاية الصحية ومكاتب الصحة، مؤكدة على ضرورة تطعيم جميع الفئات المستهدفة بغض النظر عن سابقة التطعيم.