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أخبار البلد

وزير الاتصالات يقبل استقالة رئيس البريد.. لهذا السبب

الأحد 08/مارس/2020 - 06:56 م
عمرو طلعت وزير الاتصالات
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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احمد عبد القوى
وافق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على قبول استقالة عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد التي تقدم بها اليوم، الأحد، من منصبه، مبديًا رغبته فى أن يسلك مجالًا جديدًا في حياته العملية.

كان ذلك خلال استقبال الوزير اليوم عصام الصغير، فى مكتبه بالقرية الذكية؛ حيث وجه الدكتور عمرو طلعت، الشكر إليه على الجهود التي بذلها في فترة توليه رئاسة الهيئة، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى المرحلة المقبلة من حياته العملية.

من ناحية أخرى اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع قيادات الهيئة القومية للبريد فى حضور عصام الصغير؛ حيث أكد الدكتور عمرو طلعت خلال الاجتماع على تقديره للدور المهم والحيوى للهيئة القومية للبريد فى الاقتصاد المصرى وحياة المصريين وبناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن الهيئة تعد واحدة من المؤسسات العريقة فى مصر.

كما أثنى الدكتور عمرو طلعت على الخبرة التكنولوجية والبريدية التى يمتلكها عصام الصغير؛ معربا عن تقديره لما حققه خلال الفترة التى اضطلع بها برئاسة الهيئة القومية للبريد على مدار 5 سنوات والتى مثلت رحلة مثمرة وناجحة بها بصمات عميقة خطت خلالها الهيئة خطوات واسعة فى مضمار التحول الرقمى.

وأشار إلى أن هذه الفترة شهدت عمليات تطوير للهيئة ووضعها فى قلب منظومة مصر الرقمية لتصبح العمود الفقري لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين؛ بالإضافة الى تطوير أكثر من 1600 مكتب للبريد فى مختلف أنحاء الجمهورية وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة، وكذلك تطوير أداء العاملين بها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الهيئة القومية للبريد مستمرة فى الاضطلاع بدورها كمنفذ للخدمات الحكومية الرقمية ومقصد رئيسى للمواطن المصرى للحصول على الخدمات الحكومية والبريدية و استحقاقاته المالية من الحكومة.

وفي ختام الاجتماع، أهدى عصام الصغير، للوزير كتاب بعنوان "من الماضى إلى الحاضر" الذي يحتوي على إنجازات الهيئة القومية للبريد خلال الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٠.
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