السياحة تكشف آخر تطورات حالات المصابين بـ كورونا

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن وزارة السياحة تنسق بشكل كامل مع وزارة الصحة لتوعية السائحين وتعميم منشورات كاملة الفنادق والمطاعم لاتخاذ اللازم فى مواجهة فيروس كورونا





عاجل الصحة تعلن وفاة أول حالة إصابة بكورونا اقرأ ايضا |





وأضاف "العاصي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن " وزارة الصحة تقوم بدور كبير وفعّال فى مواجهة كورونا والتوعية للوقاية من الوباء"، لافتا إلى أن مصر فى وضع جيد ومطمئن مقارنة بالدول الأخرى فى عدد المصابين بـ كورونا





اقرأ ايضا:

وتابع: " أعداد السائحين أفضل فى الفترة الأخيرة بشكل عام وذلك مقارنة بالعام الماضى"، مضيفا "تم نقل 45 سائحا مصابا بـ كورونا لمستشفى نجيلة بمطروح و11 حالة العينة لديهم سلبية لكنهم سيمكثون لمدة 14 يوما لمتابعة حالتهم الصحية".





وأوضح أن من بين الـ 45 حالة التى كانت على المركب النيلي منهم جنسيات فرنسية وألمانية ومصريون.



