اول قرار من كارتيرون بشأن مباراة الاتحاد السكندري

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إراحة عدد كبير من اللاعبين بعد الفترة العصيبة التي مر بها الفريق على كافة المستويات في الفترة الأخيرة.





جاء القرار في ظل عدم خوض الفريق أي مباراة في المسابقة القارية قبل شهر مايو المقبل وهي فترة راحة كافية وسيكون التركيز في الفترة المقبلة على بطولة الدوري.





وسيلجأ الجهاز الفني لمنح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء وسط تواجد أكثر من عنصر مميز وإلتقاط الأنفاس بالنسبة للعناصر الأساسية بين صفوف الفريق.





ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية ببطولة الدوري.