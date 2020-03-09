مواطن يشكو إيقاف بطاقة التموين وحصة الخبز .. بزعم امتلاك أكثر من سيارة

شكا المواطن محمد مراد محمد محمد الصعيدي، المقيم 13 شارع فاطمة الزهراء مركز فارسكور محافظة دمياط ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة التموين حصة الخبز الخاصة بأسرته بسبب امتلاك الأسرة أكثر من سيارة وهو أمر مخالف للحقيقة ولا يمتلك أى سيارة علما بأنه قام بتقديم أكثر من تظلم وتقديم الأوراق الدالة على عدم امتلاك أى سيارة ولكن لم يتم إعادة العمل لبطاقة التموين ولديه أسرة مكونة من خمسة أفراد ولا يستطيع صرف تموين او خبز.

رقم بطاقة التموين 111100056701

رقم قومى 27906101100317

ويقول فى رسالته : تم ايقاف البطاقة التموينية الخاصة بى والسبب الاسرة تمتلك اكثر من سيارتين.

للتواصل مع الشاكى : 01098985858‪‎‪ ‪‎‪

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