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بين الناس

منذ أغسطس 2019.. هشام يستغيث لإعادة الاستعلام للحصول على شقة إسكان اجتماعى بدر

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن هشام عبد المنعم مهدى محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم الحصول علي شقة إسكان اجتماعى الإعلان الثامن بمدينة بدر، بسبب الاستعلام الخاطئ عنه

 

ويقول فى رسالته : أنه مقيم 8 شارع ناجي المطرية القاهرة إننى قد تقدمت للحصول علي شقة في الإسكان الاجتماعي إعلان ثامن مدينة بدر بتاريخ 08-05-2016 وعندما حاولت الاستفار عن الطلب رقم 233163 أفاد أن الطلب مرفوض والسبب هو الحصول على قطعة أرض فى التجمع الأول برغم أنه لم يتم الحصول عليها، وقمت بعمل الكثير من الشكاوى عن طريق التليفون وكل مرة يرد خمس ايام عمل عاود الاتصال مرة أخرى ، وذلك فى شهر أغسطس2019 برجاء مناشدة المسئول عن الاستعلام لحل مشكلتى

للتواصل مع الشاكى : 01006083802

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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