بدأت الهسهسة.. صلاح عبد الله يعلق على انتشار رعب فيروس كورونا: اقفلوا الجامع والجامعة والمدرسة

علق الفنان صلاح عبد الله على انتشار الخوف بين المصريين بسبب انتشار فيروس كورونا.





وكتب عبر حسابه على "تويتر": تخاريف كورونية بالفصحامية.. وبدأت الهسهسة.. ولعنة الوسوسة.. اقفلوا الجامع والجامعة والمدرسة.. وماتسيبوش منازلكم.. وماتروحوش أعمالكم.. وما تشغلوش بالكم.. غير بالهلوسة.. ياهري هرى شعبًا.. بالوبا ليس لِعبًا.. وكإن الموتة رُعبًا لذيذة كويسة".

يعرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" وهو بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي.

وتدور أحداث حول أربعة حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث.. نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته.