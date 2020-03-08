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رياضة

الدوري السعودي.. إصابة جديدة تزلزل الأهلي قبل مواجهة النصر النارية

الأحد 08/مارس/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
تعرض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، لإصابة جديدة، ستحرم قلعة الراقي من خدماته، خلال الأيام القادمة.

ويحتل الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، برصيد 37 نقطة، بعد مرور 21 جولة حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، تعرض محمد العويس، حارس مرمى الأهلي، لكسر في إصبع اليد، خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العويس، سيغيب مجددًا عن الأهلي لمدة أسبوعين، وبالتالي عدم مشاركته عن المواجهة المرتقبة أمام النصر، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 15 مارس المقبل.

جدير بالذكر أن العويس، غاب 3 أشهر عن النادي الأهلي، بسبب إصابته بكسر في الوجه، حيث كان يستعد للعودة إلى المباريات بعد أن عاد خلال الأيام القليلة الماضية، إلى التدريبات الجماعية.
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