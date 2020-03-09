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بين الناس

حياة أطفالنا فى خطر.. أهالى قرية الغابة بالبحيرة يناشدون سرعة ردم مصرف بجوار مدرسة

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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وسام مختار

أستغاث المواطن محمود أحمد رجب عوض ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود مصرف بقرية الغابة مكان لا يتحرك فيه المياه إطلاقا بجوار مدرسة بقرية الغابة بركة غطاس بميدينة أبوحمص التابعة لمحافظة البحيرة.

 

ويقول فى رسالته: نناشد المسئولين بتغطية المصرف بمواسير بمسافة 800متر تقريبا لعدم حدوث أى كارثة لاطفال المدارس، وحيث أن الأهالى تعانى أيضا من رائحة كريهة بقرية الغابة بركة غطاس بمدينة أبوحمص التابعة لمحافظة البحيرة.

 

للتواصل مع الشاكى 01551115315

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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