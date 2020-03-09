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بين الناس

أهالى مركز رشيد بالبحيرة يشكون تهالك فواصل كوبرى رشيد العلوى.. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن أحمد الشامى، مقيم بمركز رشيد فى محافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك فواصل كوبرى رشيد العلوى، حيث أن تلك الفواصل متهالكة من سنوات وتأثر على الجسم الخراسانى للكوبرى وتعيق حركة المارة وتتسبب فى زحام شديد وقت الذروة وتأثر على السيارات، علما بأن هذا الكوبرى يربط غرب النيل بشرقه ولا يجد اى اهتمام من حيث الصيانة الدورية.

 

ويقول فى شكواه:  كوبرى رشيد العلوى المشكلة أن الفواصل دى متهالكة بقالها أكتر من سنتين، وبتعمل زحمة على الكوبرى وقت الذروة وبتأثر بشكل كبير على السيارات .

 

01066769033 ‪‪‪‪‪‪‪‪للتواصل مع الشاكى‪‪‪ 

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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