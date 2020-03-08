الثنائية اللغوية وعلاقتها بصورة المرأة وتصنيف النوع في الثقافة النوبية.. رسالة دكتوراه

حصل الباحث محمد حسن محمد علي خبير إجتماعي بتعليم بني سويف علي درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة حلوان قسم الاجتماع في الرسالة المقدمة منه تحت عنوان " الثنائية اللغوية وعلاقتها بصورة المرأة وتصنيف النوع في الثقافة النوبية "دراسة تطبيقية في إنثربولوجي ما بعد الحداثة.





تكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من أ.د نجوي عبدالحميد سعدالله أستاذ الأنثربولوجيا كلية الآداب جامعة حلوان، رئيسا ومناقشا، وأ.د سعد عبدالمنعم بركة أستاذ الأنثربولوجيا كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة "مناقشا" ود محمود زكي جابر أستاذ الإجتماع المساعد ورئيس قسم الإجتماع كلية الآداب جامعة حلوان "مشرفا ومناقشا".

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وتناول الباحث في دراسته معالجة ظاهرة الإختلاف البنائي عند ثنائي اللغة وتأثيراته الكبيرة علي تمثيل وتصنيف موضوعات العالم من حولهم .





كما تناول الباحث أن الدراسة توصلت إلي أربعة نتائج رئيسة منها صورة المرأة النوبية تعتمد بشكل أساسي على الهوية النوبية التي تشكلت في الأصل وفقا لخصائص البيئة الثقافية العازلة وصارت المرأة مركزا للعلاقات القرابية والتنظيم الإجتماعي ، كما كشفت الدراسة أن استمرار إهمال صناعة النوع عند استخدام اللغة يمكن اعتباره من مقتضيات توكيد الهوية النوبية وتوكيد الإختلاف بين الهويات المجاورة ، كما كشفت الدراسة عن أن استخدام اللسان الشفاهي يمكن اعتباره بمثابة طريقة خاصة في تأويل الحياة من حولهم ،كما كشفت الدراسة أن التمثيلات التي تقيمها اللغة الأم ممكن أن تكون ذات تأثيرات علي ابناءها حين يستخدمون اللغة الثانية في التواصل.