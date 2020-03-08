التضامن تعرض ورقة بحثية حول البرنامج الرئاسي تكافل وكرامة بجامعة الفيوم

قدمت الدكتورة راندا شاهين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ورقة بحثية بمؤتمر كلية التربية للطفولة المبكرة “رؤي مستقبلية للطفولة المبكرة” حول برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.





أوضحت مستشار الوزيرة أن برنامج تكافل وكرامة من ضمن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي التي تعمل على إصلاح ودعم المواطنين الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن جانبين رئيسيين (تكافل) ويهتم بالأسرة الفقيرة ودعمها ماديا ومعنويا وتوفير فرص عمل مناسبة لطبيعة الأسر ومستوى تعليمها من خلال دعم المشروعات الصغيرة ، بينما يهتم برنامج (كرامة) بكبار السن ورعايتهم من جميع الجوانب.





وأشارت الدكتورة راندا شاهين إلى أن البرنامج يهدف إلى توفير الرعاية الصحية خصوصا للأطفال والاجتماعية وإصلاح منظومة الصرف الصحي ودعم المشروعات والصناعات الصغيرة وإعادة تأهيل المنازل للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.



