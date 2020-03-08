سمر ياقوت تكتب: المرأة هي أوطان آمنة لأرواحنا





يحتفل العالم باليوم المرأة العالمي تقديرًا لها ولدورها الفاعل والمؤثر في المجتمع ,وقد تركز الاحتفالات دليل على الاحترام العام الذي يكنه المجتمع للمرأة لإنجازاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعد هذه المناسبة تقييم نهوض المرأة.

المرأة في كل انحاء العالم وخصيصًا في مصر والوطن العربي تكون رمز التضحيات والعطاء , فهناك نماذج للفدائيات اللذين وهبن حياتهن فدائًا من اجل الوطن مثل الفدائية زينب الكفراوي من مواليد محافظة بور سعيد التي ناضلت خلال العدوان الثلاثي على مصر و صممت على تسجيل اسمها على قوائم الفدائيين كأول سيدة تنضم إلى المقاومة الشعبية في حرب العدوان الثلاثي وكان عمرها وقتها 15 عامًا.

وبدأت نضالها بتوزيع المنشورات لحث المواطنين على مقاومة الاحتلال ثم شاركت في عدد من البطولات في مواجهة تلك الاحتلال الغاشم ، كما نفذت عملية لنقل أسلحة وقنابل من مخبأ سري إلى القوات المصرية والفدائيين وشاركت في حملة لجمع التبرعات من المواطنين، وأيضا المناضلة هدى شعراوي من مواليد محافظة المنيا دعت للخروج للنضال ضد الاحتلال البريطاني وقد أسست جمعية لرعاية الأطفال وشاركت في مظاهرات السيدات واسست لجنة الوفد المركزية للسيدات وقامت بالأشراف عليها .

ولكن لم تقتصر على المناضلات والمرأة العاملة فقط هناك ربات بيوت فاضلات سهرن على تربية أبناءهن ومراعاة اسرهن لصناعة أجيال صالحة للمجتمع من اجل وطن متقدم ومزدهر فهم شرف لكل امة , فهي بمثابرتها واخلاصها استطاعت ان تتغلب على صعوبات الحياة وتمهد الطريق لصغارها لتمنحهم مستقبل مشرق .

وفي مثل هذا اليوم عام 1856م قد شهد خروج آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، وقد عملت الشرطة على تفريق المظاهرات ولكنها لم تنجح في ذلك , فقد نجحت المسيرة في دفع المسؤولين والسياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، وتكن المرأة هي سيدة الموقف في طرح قضاياها في المجتمع.

وتكرر هذا المشهد في 8 مارس 1908 حيث عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك، وهذه المرة تظاهرن وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، في إطار رمزي لحركتهن الاحتجاجية؛ وكانت تلك المسيرة قد طالبت بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع ومن هنا اقرت الولايات المتحدة الامريكية ان يكون هذا اليوم للاحتفال بالمرأة عالميا في جميع انحاء العالم .

المرأة هي رمز القوة والإرادة والتضحية والعطاء فهي الام والزوجة والاخت والابنة فقد منحها الله تعالى قدرة فائقة غير عادية على العطاء فهي تربي ابناءها وتعمل وترعى شئون بيتها وهي من أوصى بها النبي ,فيجب علينا ان تعطيها حقها في التقدير الذي تستحقه لأنها تعطي الكثير فهي تمنح الحياة للجميع دون مقابل فكل عام والمرأة في بقاع الأرض بخير وسلام .







