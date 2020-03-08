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تعليم

عميد دار علوم القاهرة ينفي علمه بشكوى تتهم مدير المشتريات بإهدار المال العام

الأحد 08/مارس/2020 - 07:39 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
نفى عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، الدكتور عبد الراضي محسن، علمه بوجود شكوى من رئيس مخزن الكلية، إلى رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، يتهم فيها مدير المشتريات بالكلية بإهدار المال العام.

وأضاف "محسن"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه سيقوم بالإطلاع على تلك الشكوى من خلال المواقع التي قامت بنشرها للبت فيها.

وكانت عدد من المواقع الإخبارية تناولت شكوى أمين مخزن كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، يتهم فيها مدير المشتريات بالكلية بإهدار المال العام، عن طريق شراء أصناف بأسعار مضاعفة عن ثمنها الأصلي، والتلاعب في سجلات صرف العهدة فى الكلية.
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