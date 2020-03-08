عميد دار علوم القاهرة ينفي علمه بشكوى تتهم مدير المشتريات بإهدار المال العام

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وكانت عدد من المواقع الإخبارية تناولت شكوى أمين مخزن كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، يتهم فيها مدير المشتريات بالكلية بإهدار المال العام، عن طريق شراء أصناف بأسعار مضاعفة عن ثمنها الأصلي، والتلاعب في سجلات صرف العهدة فى الكلية.

وأضاف "محسن"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه سيقوم بالإطلاع على تلك الشكوى من خلال المواقع التي قامت بنشرها للبت فيها