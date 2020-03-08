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محافظات

وزير التنمية المحلية يوافق على دعم أعمال الترميمات وإعادة الشئ لأصله بشوارع أسوان

الأحد 08/مارس/2020 - 07:39 م
إعادة الشئ لأصله
إعادة الشئ لأصله
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شاذلى عبد الفتاح
وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على دعم أعمال الترميمات وإعادة الشئ لأصله بمختلف الشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية وخاصة بمدينة أسوان للقضاء على ظاهرة الحفر والكسورات بهذه الشوارع وما تسببه من تشويه للمنظر الجمالى والحضارى للمدينة السياحية .

جاء ذلك إستكمالًا لما يقوم به اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من عرض لكافة مطالب المحافظة على الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه قال المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بأسوان إن هذا يأتى توازيًا مع تنفيذ خطة الرصف الأساسية والتى تصل تكلفتها المالية إلى 15 مليون جنيه وتشمل نجع البسطاوى ومدخل الشئون بمنطقة الكوبانية بطول 700 متر ، بجانب منطقة وادى كركر بطول 1150 متر ، وأبو الريش بطول ألفين متر .

وأشار محمد فتحى إلى أنها تشمل أيضا منطقة الإسكان المتميز بمنطقة الصداقة الجديدة بطول ألفين متر ، ومنطقة خان أسوان بطول ألف متر ، علاوة على مدخل منطقة نجع المحطة بطول 600 متر ، ومدخل مدرسة السادات ويعقوب مكاوى بطول 600 متر .

وأضاف مدير عام الطرق أنه يتواكب مع ذلك تنفيذ الخطة الإضافية بإجمالى مبلغ 15 مليون جنيه والتى تشمل مناطق مطلع المحمودية من ناحية الشيخ هارون بطول 1100 متر ، وأيضًا مطلع المحمودية من جهة المسلة الناقصة بطول 1700 متر، بجانب مطلع مدينة ناصر بطول 700 متر ، بالإضافة إلى شارع كلية التربية بمنطقة النفق بطول 750 متر .

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وزير التنمية المحلية يوافق على دعم أعمال الترميمات وإعادة الشئ لأصله بشوارع أسوان
وزير التنمية المحلية يوافق على دعم أعمال الترميمات وإعادة الشئ لأصله بشوارع أسوان
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