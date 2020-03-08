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فن

مبسوط جدا.. على ربيع بصحبة الاعلامى عمرو الليثى .. شاهد

الأحد 08/مارس/2020 - 07:51 م
على ربيع وعمرو الليثى
على ربيع وعمرو الليثى
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سيد احمد
نشر الفنان على ربيع صورة له مع الإعلامى عمرو الليثى من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".


وعلق على ربيع على الصورة، قائلا " مبسوط جدا بالحلقه دمها خفيف وجميله يارب تكون عجبتكو اتفرجو عليها علي قناه النهار وعلي المواقع بقي #علي_ربيع ".


وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 

لقاء جميل - نجوم مصر - احلى على فى الدنيا 

يذكر أن علي ربيع، قدم  مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2019، وحقق نجاحا كبيرا جدًا.

وتدور أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه" حول علاء الذي يقوم بعمل معادلة بدبلوم الصنايع لدخول كلية الهندسة، لكن الظروف تجعله يصل لفكرة تمنحه مليون جنيه، خاصة بعد التشجيع الذي وجده من صديقه المعيد بكلية آداب قسم علم النفس.


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