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محافظات

إقامة منتجع ومستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان في أسوان

الأحد 08/مارس/2020 - 07:42 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
يعتبر إقامة منتجع ومستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان على أعلى مستوى بديلًا عن مستشفى التكامل بالسد العالى شرق، محور لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والوفد المرافق لها وذلك بحضور الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان .

أكد اللواء أشرف عطية على دعم المحافظة الكامل لإقامة هذا المنتجع حيث سيتم استطلاع المواقع المقترحة بمساحة كافية لإنشاء المبانى فى مختلف التخصصات الطبية ، مع توفير المساحات الخضراء وملاعب وصالات الجمانيزيوم ليصبح منتجعا علاجيا ليس فقط للمواطنين ، ولكن أيضًا كقبلة للسياحة العلاجية .

ولفت المحافظ إلى أن مستشفى التكامل الحالى والذى يخدم 5 محافظات أصبح غير قادر على الوفاء بخدمة المترددين عليه فى مجال الصحة النفسية والعقلية وعلاج الإدمان وخاصة بعد تقلص عدد الأسرّة فيه ، بالإضافة إلى بعد المسافة .

وأضاف أشرف عطية أنه لحين إقامة هذا المنتجع سيتم التعامل السريع مع المعوقات الحالية للمستشفى القديم وفى مقدمتها إنهاء مشكلة زيادة منسوب المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق وذلك فى الطريق المؤدى إليها حيث جار قيام إستشارى هندسى متخصص لعمل محطة شفط بغاطس لسحب تراكمات المياه أولًا بأول .

وطالب محافظ أسوان بضرورة أن يشمل المنتجع الجديد قسما لعلاج وإيواء الحالات النفسية والعقلية التى أصبحت ظاهرة سلبية فى الشارع الأسوانى من خلال التنسيق والتعاون مع الشرطة ومديرية التضامن الاجتماعى للقضاء على هذه الظاهرة بشكل إنسانى وبما يتناسب مع المكانة السياحية لأسوان.
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