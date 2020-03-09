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رياضة

في بطولة الجمهورية.. المصري تحت 20 عاما يفوز على دجلة 4-3

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:38 ص
المصري تحت 20 عاما
المصري تحت 20 عاما يفوز على دجلة 4-3
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل

فاز فريق المصري تحت 20 بقيادة مديره الفني كابتن فتحي عبد الغني علي مضيفه وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب وادي دجلة بالتجمع الاول ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الجمهورية.
  
استحوذ المصري علي مجريات الشوط الاول واستطاع فرض سيطرته من بدايه اللقاء ، واسفر الضغط عن تسجيل المصري لثلاثة اهداف عن طريق احمد صابر في الدقيقة الحادية والعشرين ، ثم اضاف علي حمدي لاعب وسط الفريق الهدف الثاني بالدقيقة الثالثة والثلاثين، ثم اضاف امير صابر الهدف الثالث بالدقيقة الاربعين ليطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا نهايه الشوط الاول بتقدم المصري بثلاثية.


وفي الشوط الثاني تبادل وادي دجله الهجمات مع المصري واستطاع تقليص الفارق واحراز هدفين متتاليين في الدقيقتين الخامسة والخمسين والحادية والستين، واستطاع وادي دجلة احراز هدفه الرابع في الدقيقة الاولي من الوقت الضائع من المباراة لينتهي اللقاء بفوز المصري علي وادي دجلة بأربعة اهداف مقابل ثلاثة.


 مثل المصري : عمرو البغدادي لحراسة المرمى ومحمد عبد السلام ومحمد انسي واحمد يوسف واسامه محسن في خط الدفاع وامير صابر وابراهيم الغنام وعلي حمدي وعز الباسطي واحمد صابر لخط الوسط ، خلف رأس الحربه الوحيد احمد عودة.
 
 
الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن فتحي عبد الغني مديرًا فنيًا ، الكابتن محمد الريس مدربًا ، الكابتن السيد المنصوري مدربًا للحراس ، الكابتن عبد الرحمن قلاوينة أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، الكابتن علي الشحات اداريًا ، فيما يشرف على القطاع فنيًا الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع ، الكابتن محمد المنصوري مديرًا اداريًا ، الكابتن السيد الناغي المشرف علي حراس المرمي ، الكابتن ابراهيم الصفتي لشئون اللاعبين.

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