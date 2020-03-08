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رياضة

النجم الساحلي يقدم شكوى رسمية في حكم مباراة الوداد المغربي

الأحد 08/مارس/2020 - 07:46 م
النجم الساحلي والوداد
النجم الساحلي والوداد المغربي
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عمرو ابوبكر
قدم نادي النجم الساحلي التونسي احتجاجا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بسبب حكم لقاء الفريق أمام الوداد الرياضي المغربي.

وكشفت إحدى الإذاعات التونسية أن النجم الساحلي تقدم بشكوى مضمونها :""الأخطاء غير المبررة للحكم السنغالي أهمها إعلان نهاية المباراة قبل الوقت الذي أضافه بدقيقتين ونصف".

ووثقت إدارة النجم في شكواها " كل المعطيات أهمها كيف قام الحكم بإيقاف اللعب لمدة لا تقل عن 4 دقائق بعد إشعال جماهير الوداد للشماريخ".

ويواجه الأهلي نظيره الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء على الوداد، ولكن الانتصار لم يكن كافيا ليودع الفريق التونسي بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة اعتراضات بالجملة من لاعبي النجم الساحلي بسبب إنهاء حكم المباراة اللقاء في الدقيقة 94، على الرغم من إعلانه احتساب 6 دقائق وقتا بدلا من ضائع.
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