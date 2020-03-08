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حوادث

ضبط 1699 قضية تهرب ضريبي بـ 1.5مليار جنيه.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 07:46 م
جهود الداخلية فى
جهود الداخلية فى اسبوع
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محمد صبرى - اسلام مقلد
تواصلت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار اسبوع حققت كافة قطاعات الوزارة نتائج إيجابية عديدة.

ففى مجال تحقيق الانضباط المروري ، نجحت الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع مديريات الأمن في ضبط 314 ألفا و887 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 44 ألفا و862 مخالفة تجاوز للسرعة و312 مخالفة للقيادة تحت تأثير المخدر.


وفى مجال الامن السياحي نجحت الادارة العامة لشرطة السياحة والأثار فى ضبط 3803 قضايا ومخالفة متنوعة، ابرزها قضايا ومخالفات شركات سياحية.


وفى مجال قضايا الغش التجارى والتلاعب بالدعم، نجحت الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط 7232 قضية، من بينها 85 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء بإجمالى 1449 أسطوانة بوتاجاز، وتقدر قيمة الغاز المدعم فيها بـ  195 ألفا و615 جنيها، وضبط 13 قضية بيع مواد بترولية بالسوق السوداء، بإجمالى 50 ألف و985 لتر مواد بترولية، بالإضافة لضبط 7134 قضية بيع سلع تموينية بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 864.603 طن، و125.983 طن سلع غير صالحة، و39.761 طن سلع مدعمة لبيعها فى السوق السوداء.

وفى مجال قضايا التيار الكهربائي نجحت الادارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط  71 ألفا و247 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بإجمالى متحصلات بلغت 58 مليون و124 ألفا و636 جنيها.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي نجحت الإدارة العامة للأموال العامة ومباحث الضرائب والرسوم في ضبط 1699 قضية، بقيمة مليار و478 مليونا و614 ألفا و835 جنيها.

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